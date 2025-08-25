ETV Bharat / business

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ - LONG WORKING HOURS IN INDIA

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 44% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

LONG WORKING HOURS IN INDIA
LONG WORKING HOURS IN INDIA (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 25, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਨੀਅਸ ਐਚਆਰਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 79 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਜੀਨੀਅਸ ਐਚਆਰਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜਬਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।-ਜੀਨੀਅਸ ਐਚਆਰਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਪੀ ਯਾਦਵ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੰਮ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਉਲਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਨੀਅਸ ਐਚਆਰਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 79 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਜੀਨੀਅਸ ਐਚਆਰਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜਬਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।-ਜੀਨੀਅਸ ਐਚਆਰਟੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਪੀ ਯਾਦਵ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੰਮ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਉਲਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

EXTENDED WORK HOURS REPORTEXTENDED WORKING HOURS FOR HEALTHEXTENDED WORKING HOURSWORKING HOURS IN INDIA AS PER LAWLONG WORKING HOURS IN INDIA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.