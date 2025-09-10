ETV Bharat / business

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

WOMEN SELF EMPLOYMENT SCHEME
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 10, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHG) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

2.7 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10.81 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1.34 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ

ਬਿਹਾਰ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (BRLPS) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਨਿਧੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਬਿਹਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰBIHAR WOMEN LOAN SCHEMEWOMEN EMPLOYMENTWOMEN SELF EMPLOYMENT SCHEME

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ? ਘਰ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ!

ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕੀਆ...

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.