ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਕੰਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਘਾਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

BEER INDUSTRY
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਕੰਟ (canva)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : October 12, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੂਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BAI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ (BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 120-130 ਮਿਲੀਅਨ 500 ਮਿ.ਲੀ. ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੀਅਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹1,200-1,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

'ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ'
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BALL ਬੇਵਰੇਜ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨ-ਪੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ (6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਅਯਾਤ ਠੱਪ

BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਏਆਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

  • ਬੀਏਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਏਬੀ ਇਨਬੇਵ, ਕਾਰਲਸਬਰਗ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
  • ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੱਬੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (UBL) ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੂਅਰੀ ਹਨ ਜੋ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਏਆਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗਬਰੂਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡALUMINUM CANSBEER INDUSTRY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ?

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.