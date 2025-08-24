ETV Bharat / business

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ! SBI ਤੋਂ ਬਾਅਦ BOI ਨੇ ਵੀ RCom ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ 'ਫ੍ਰਾਡ

SBI ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 724 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

RELIANCE ADA GROUP
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 24, 2025 at 4:46 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BOI) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCom), ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

₹724 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BOI ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ RCom, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੰਜਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਕੱਕੜ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ₹724.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਤਾ 30 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਹੀ NPA (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ₹51.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 31,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹31,580 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਕਾਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲਹੈ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ₹2,929.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

