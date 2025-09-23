Paytm ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

Paytm ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ Paytm ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਟੋਪੇਅ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Published : September 23, 2025 at 8:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ @Paytm UPI ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਪੇਅ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 100,000 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਆਟੋਪੇਅ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੇਟੀਐਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ @Paytm ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਟੋਪੇਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ @Paytm ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ AutoPay ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ NPCI ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ Paytm ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPCI ਨੇ ਸਾਰੇ @Paytm ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਂਡਲ ਅਜੇ ਵੀ AutoPay ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ @Paytm ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ AutoPay ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ AutoPay ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। NPCI ਅਤੇ Paytm ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲਾਅ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।