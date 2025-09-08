ETV Bharat / business

ਆਟੋਪੇਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਪੇਮੈਂਟ

ਆਟੋਪੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

UPI AUTOPAY
ਆਟੋਪੇਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 8, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 49,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 5,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 7 ​​ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਆਟੋਪੇਅ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ

UPI ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਆਟੋਪੇਅ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।

ਆਟੋਪੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ OTT ਗਾਹਕੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

NPCI ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਆਟੋਪੇਅ ਆਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ - ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ 2.6 ਕਰੋੜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 392 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 808 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁੱਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ

UPI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਏ - 24.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 25.08 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

AUTOPAY REVOCATIONS HIT 20 MILLIONUPI AUTOPAY REVOCATIONSਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸUPI AUTOPAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.