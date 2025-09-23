ETV Bharat / business

ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, GST ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ 11,000 ਡੀਲਰ ਬਿੱਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ (Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 23, 2025 at 12:01 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (HMIL) ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰੂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਨਵੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 50% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ) ਪਾਰਥੋ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11,000 ਡੀਲਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਓਓ ਤਰੁਣ ਗਰਗ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਤਿਉਹਾਰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

