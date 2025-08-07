ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AU ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ RBI ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
AU SFB ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ (SFC) ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। AU ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
AU Makes History!— AU Small Finance Bank (@aubankindia) August 7, 2025
We are the first Small Finance Bank to receive an in-principle approval from the Reserve Bank of India to become a universal bank.
We thank the Govt. of India, the @RBI, our customers, our board of directors, our partners & investors from the bottom of our… pic.twitter.com/IB7fFYoxuU
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ NPA ਅਨੁਪਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AU ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ AU ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 55,458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਾਲ, ਲਘੂ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਜਸਟਡ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 40% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16% ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਵਧ ਕੇ 2,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਗੀ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23% ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 31% ਵਧ ਕੇ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਹੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ '2047 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ' ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।