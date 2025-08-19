ETV Bharat / business

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ - LOAN RECOVERY IN INDIA

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

LOAN RECOVERY IN INDIA
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 19, 2025 at 4:43 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਸੁਨੇਹੇ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, "ਸੰਖੇਪ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ" ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

  1. ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  2. ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  3. ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

