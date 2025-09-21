ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, Amul ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
Amul ਨੇ 700+ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ।
Published : September 21, 2025 at 12:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Amul ਨੇ ਆਪਣੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ GST ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (GCMMF), ਜੋ Amul ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਏ ਸਸਤੇ?
Amul ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ, ਚੀਜ਼, ਪਨੀਰ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬੇਕਰੀ ਰੇਂਜ, ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਸਨੈਕਸ, ਕੰਡੈਂਸਡ ਦੁੱਧ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸਪ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਮਾਲਟ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਅਮੂਲ ਤਾਜ਼ਾ ਟੋਨਡ ਯੂਐਚਟੀ ਮਿਲਕ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.6% ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮੂਲ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਐਚਟੀ ਮਿਲਕ 3.6% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ?
- ਮੱਖਣ (100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕ) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹62 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹58 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹610 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪਨੀਰ ਬਲਾਕ (1 ਕਿਲੋ) ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ₹30 ਘਟਾ ਕੇ ₹545 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਪਨੀਰ (200 ਗ੍ਰਾਮ) ਹੁਣ ₹99 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹95 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
|ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ
|ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ
|ਨਵਾਂ ਰੇਟ
|ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ
|ਘੀ (1 ਲੀਟਰ)
|₹ 650
|₹ 610
|₹40
|ਮੱਖਣ (100 ਗ੍ਰਾਮ)
|₹ 62
|₹ 58
|₹ 4
|ਚੀਜ਼ ਬਲਾਕ (1 ਕਿੱਲੋ)
|₹ 575
|₹ 545
|₹ 30
|ਪਨੀਰ (200 ਗ੍ਰਾਮ)
|₹ 99
|₹ 95
|₹ 4
|UHT ਮਿਲਕ (ਟੇਟ੍ਰਾ ਪੈਕ)
|-
|2.6%-3.6% ਘੱਟ
|% 'ਚ ਕਟੌਤੀ
|ਹੋਰ (ਚਾਕਲੇਟ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਬੇਕਰੀ, ਸਨੈਕਸ, ਪੀਨਟ ਸਪ੍ਰੈਡ ਆਦਿ)
|-
|ਸਸਤੇ
|-
|ਪਾਊਚ ਦੁੱਧ
|ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ GST ਫ੍ਰੀ
|ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
|-
ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਮੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
GCMMF, ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਗਭਗ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
|ਕੰਪਨੀ
|ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ
|ਬਦਲਾਅ
|ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ
|ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ
|16 ਸਤੰਬਰ, 2005
|₹2 ਤੋਂ ₹30 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ
|ਦੁੱਧ (ਟ੍ਰੇਟਾ ਪੈਕ), ਪਨੀਰ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ
|ਅਮੂਲ
|20 ਸਤੰਬਰ, 2005
|700+ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
|ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਚੀਜ਼, ਪਨੀਰ, ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬੇਕਰੀ, ਸਨੈਕਸ
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Amul ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ GST ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ UHT ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।