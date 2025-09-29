ETV Bharat / business

ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ

ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"

TARIFF ON CINEMA AND FURNITURE
ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 100% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਨੀਚਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਪੈਨਲਟੀ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ "ਮਜ਼ਬੂਤ" ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫTRUMP TARIFF CINEMATARIFF ON CINEMA AND FURNITURE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.