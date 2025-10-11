ETV Bharat / business

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਲ, ਮਿਲੇਗੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ATAL PENSION YOJANA APPLICATION
ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : October 11, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

5,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

  • ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 210 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 376 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 577 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 1,454 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
  • ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ?

ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
  • ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ।
  • ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
  • ਫਿਰ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣੋ।
  • ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

  • ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
  • "Social Security Scheme" ਜਾਂ "APY" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  • ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
  • ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾSOCIAL SECURITY SCHEMESAVINGS SCHEMEਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮATAL PENSION YOJANA APPLICATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਰੁੰਤ ਜਾਣ ਲਓ

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.