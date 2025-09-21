12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਏਸੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਏਸੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
Published : September 21, 2025 at 3:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਏਸੀ) ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਦਰੇਜ ਅਪਲਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਸੇਟ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹8,550 ਘਟਾ ਕੇ ₹12,450 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ (ਇਨਵਰਟਰ ਮਾਡਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹3,200 ਤੋਂ ₹5,900 ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 1.6 ਟਨ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,905 ਘਟਾ ਕੇ ₹46,085 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਨੋਉਚੀ ਏਆਈ 1.5 ਟਨ 4 ਸਟਾਰ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,202 ਘਟਾ ਕੇ ₹37,788 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਕੀਮਤ'
ਵੋਲਟਾਸ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਸਪੀਡ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 42,990 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 39,590 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 46,990 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 43,290 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 1-ਟਨ 5-ਸਟਾਰ ਇਨਵਰਟਰ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹20,500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹18,890 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1.5-ਟਨ ਅਤੇ 1.8-ਟਨ 5-ਸਟਾਰ ਇਨਵਰਟਰ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹68,020 ਅਤੇ ₹84,980 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਸਪਲਿਟ AC ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ'
LG ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ 1-ਟਨ, 3-ਸਟਾਰ ਇਨਵਰਟਰ ਸਪਲਿਟ AC ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ₹32,890 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ 1.5-ਟਨ ਅਤੇ 2-ਟਨ AC ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹42,390 ਅਤੇ ₹55,490 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਨੇ 1.5 ਟਨ ਵਿੰਡੋ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 46,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਸਪੀਡ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ (1.0–2.0 ਟਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ 42,400–63,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹8,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ, BSH ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੇ GST ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹8,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ₹49,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹45,000 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਟਾਪ-ਆਫ-ਦੀ-ਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹104,500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹96,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ:
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਕੰਪਨੀ
|ਮਾਡਲ
|ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ (₹)
|ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ (₹)
|ਕਟੌਤੀ (₹)
|ਬੀ.ਏਚ. ਹੋਮ ਅਪਲਾਏਨਸੇਜ
|ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ
|49,000
|45,000
|4,000
|ਬੀ.ਏਚ. ਹੋਮ ਅਪਲਾਏਨਸੇਜ
|ਟੌਪ ਮਾਡਲ
|104,500
|96,500
|8,000