ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ

ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ
ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 101 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ , ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ।
Published : September 11, 2025 at 4:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ-1 ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਰੇਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 81 ਸਾਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੀਸਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 101 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 393 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ 385 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਨੇਅਰਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਓਰੇਕਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ
ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 45% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ 41% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 328.33 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਐਲੀਸਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 241.63 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ 319.19 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਫੜਦਿਆਂ 345.72 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਐਲੀਸਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਜੋ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ, 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ-1 ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਅਤੇ LVMH ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ-1 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ
81 ਸਾਲਾ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਸਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਓਰੇਕਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 384.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਨਾਲੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਸੀ।