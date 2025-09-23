ETV Bharat / business

25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 2,050 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਗੈਸ ਸਟੋਵ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

PRADHAN MANTRI UJJWALA YOJANA
25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ETV Bharat)
ETV Bharat Business Team

September 23, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 106 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ₹2,050 ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ LPG ਸਿਲੰਡਰ, ਗੈਸ ਸਟੋਵ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ।

ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

