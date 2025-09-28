ETV Bharat / business

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬੈਂਕ 7.6% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

CAR LOAN OFFERS 2025
ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (canva)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਾਰ ਲੋਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 7.60% ਤੋਂ 9.99% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ 50% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ EMI ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵਾਧੂ 0.25% ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ (%) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ EMI (ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 7.80 – 9.7010,090 – 10,5501,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 7.85 – 9.70 10,102 – 10,5501,000 – 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ 8.15 – 11.60 10,174 – 11,021 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 7.70 – 11.70 10,067 – 11,047(1,000 – 5,000 ਰੁ), 30.09.2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 7.85 – 12.1510,102 – 11,160 (2,500 – 10,000 ਰੁਪਏ) 0.25% ਤੱਕ
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ 7.60 – 10.25 10,043 – 10,6850.50% (5,000 ਰੁਪਏ)
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 8.80 – 9.90 10,331 – 10,599 750 – 1,500 ਰੁਪਏ
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ 8.30 – 9.15 10,210 – 10,416 2,500 (30.09.2025 ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ)
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 7.70 – 12.00 10,067 – 11,122 0.25% ਤੱਕ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ)
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ 7.80 – 12.00 10,090 – 11,122 0.50% (500 – 5,000 ਰੁਪਏ)
ICICI ਬੈਂਕ 9.10 10,403 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2% ਤੱਕ
HDFC ਬੈਂਕ 9.20 10,428 ਤੋਂ ਉੱਪਰ1% (3,500 – 9,000 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ 8.95 – 11.64 10,367 – 11,031 0.60% (2,500 – 11,000 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ
ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ 10.00 10,624 ਤੋਂ ਉੱਪਰ2,000 – 4,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ7.75 – 14.25 10,078 – 11,699 0.25% (1,000 – 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ)
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 7.75 – 9.8510,078 – 10,5871,000
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 7.85 – 9.45 10,102 – 10,489 0.50% (2,000 – 20,000 ਰੁਪਏ)
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ 9.99 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10,621 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

