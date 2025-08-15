ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
12% GST ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 0%, 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 12% ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ (ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਸਾਸ), ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਕੁਝ ਮਾਡਲ), ਛੱਤਰੀ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 18% GST ਨੂੰ 5% ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਟੀਸੀ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ
'ਬਲਾਕਡ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (ਬਲਾਕਡ ਆਈਟੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ
- ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਟੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।