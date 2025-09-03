ETV Bharat / bharat

ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਰਬਾਕਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 5:50 PM IST

ਮਿਰਜ਼ਾ (ਅਸਾਮ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।" ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਰਬਕਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੁਵਰਾਜ ਰਾਭਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਬਾਰਬਾਕਾਰਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੁਵਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਯੁਵਰਾਜ ਰਾਭਾ ਦੱਖਣੀ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰਬਾਕਾਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਵੈਨ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ, ਸਾਊਥ ਪੈਂਟਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਿਡਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੇ ਜੰਗਲੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁਵਰਾਜ (ETV Bharat)

ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪਖੀਰਾਜ' ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕ ਗੀਤ "ਪਖੀਰਾਜ ਘੋੜਾ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁਵਰਾਜ (ETV Bharat)

ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੌਸਲਾ

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੁਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।'

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਯੁਵਰਾਜ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਘੋੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਪਨਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ।" ਉਸਦੀ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

