ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ? UPA 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਬੀਜੇਪੀ
JKLF ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : September 19, 2025 at 5:30 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 6:45 PM IST
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ/ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇਕੇਐਲਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ," ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਤਾ।
ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2006 ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮਲਿਕ
ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ।" ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ "ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ: "ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ; ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੌਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ 2017 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ "ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਐਨਆਈਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ, ਸਈਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਐਲਐਫ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਜੇਕੇਐਲਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਲਿਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਿਕ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇਕੇਐਲਐਫ) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ 26/11 ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।"
ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਿਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ।
ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, "ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2006 ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ UAPA ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- 'ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ', ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ - YASIN MALIK CASE
- ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ , ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2017 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।