ETV Bharat / bharat

20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 4 ਗੋਲਗੱਪੇ! ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ- ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ...

ਗੋਲਗੱਪਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ।

WOMAN SITS ON DHARNA FOR PANIPURI
ਗੱਲਗੱਪਿਆਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 10:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਜਰਾਤ/ਵਡੋਦਰਾ: ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਘੱਟ ਗੋਲਗੱਪੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੋਲਗੱਪਾ ਖਾਣ ਲਈ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਾਣੀ ਪੁਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੋਲਗੱਪਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

ਘੱਟ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ (Etv Bharat)

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮਹਿਲਾ

ਔਰਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਛੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 6 ਗੋਲਗੱਪੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਟਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ, ਪੂਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਤ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJRAT PANIPURI STALLPROTEST BEHIND THE GOLGAPPASਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨਾਗੱਲਗੱਪਿਆਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾWOMAN SITS ON DHARNA FOR PANIPURI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.