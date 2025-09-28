ETV Bharat / bharat

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ

ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹੇ।

Women playing different roles in Ramlila
ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ, ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ (Etv bharat)
ਪੰਚਕੂਲਾ/ਦਿੱਲੀ : ਇਸ ਸਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ "ਜਾਡੋ ਸੇ ਜੂਡੋ" ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 91 ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Women Artist are playing different roles in Ramlila
ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (Etv bharat)

ਹਰਿਆਣਵੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਹਰਿਆਣਵੀ ਫਿਲਮ "ਚੰਦਰਵਾਲ" ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਵਾਮੀ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹੰਤ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮਬੰਧੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਮਨ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਘੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Women Artist are in Ramlila
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ (Etv bharat)

ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇੱਕ ਏਸੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਆਲ-ਮਹਿਲਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਸੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਲਈਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਡਬਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਪ-ਸਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Ramlila in Panchkula
ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ (Etv bharat)

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ' ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੀਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।"

Women roles in Ramlila
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ (Etv bharat)

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮੇਕਅੱਪ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਿਮੀ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅੱਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅੱਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਆਭਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਭਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਥਕ ਡਾਂਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਭਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਸਵੈਂਯਵਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

Women Artist in Ramlila
ਔਰਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ (Etv bharat)

ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਜੀ ਪਿੰਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਈਪੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 30 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਿਮਰ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Women playing different roles in Ramlila
ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ (Etv bharat)

ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਹਨ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਮਲੀਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਚਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

Panchkula womens ramlila
ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ (Etv bharat)

ਸ਼੍ਰੀਜੀ ਪਿੰਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ "ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ" ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। "ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ" ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈੱਟ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

