ਮਹਿਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜੋ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ, ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ - WOMAN MASON

ਮਹਿਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮੇਸਥਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੀ ਚਿਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2025 at 7:35 PM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਪੁਸ਼ਪਾ ਮੇਸਥਿਰੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਮਹਿਲਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੰਨੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁਥੁਪਰੰਬਾ ਨੇੜੇ ਮੇਟੇਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਚਿਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੀ ਚਿਣਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਮਿਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 22 ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।"

ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਾਜਗੀਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮੇਸਥਿਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਕੌਣ ਰਾਜਗੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਗੀਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜਗੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਮੇਸਥਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ

ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਧੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ।

ਮੁਰੀਅਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਕੁਨਹੀਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਣਾਈ, ਮਾਪ, ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚਣਾਈ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਣਨਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।"

ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ

25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਖ਼ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕੁਥੁਪਰੰਬਾ, ਮੰਬਰਮ, ਕੀਜ਼ਾਥੁਰ ਅਤੇ ਕਾਇਆਲੋਡੂ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਲਿਆਲੀ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਕੇ ਕੇ ਸਹਦੇਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਹਨ।" ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਪੁਸ਼ਪਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਸ਼ਪਾ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

