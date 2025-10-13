ETV Bharat / bharat

ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਈ ਦਾਦੀ-ਪੋਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਾਲਪਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ।

wild elephant
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਵਾਲਪਰਾਈ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਵਾਲਪਰਾਈ ਨੇੜੇ ਵਾਟਰ ਪਾਲ ਓਮਿਆਂਦੀ ਮੁਦੱਕੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾਦੀ-ਪੋਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਹਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਸਲਾ (55) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੇਮਾ ਸ਼੍ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵਾਲਪਰਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਥੀ ਟੈਂਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰਪਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਐਮਪੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਲਾਚੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਈਸ਼ਵਰਸਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਪਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ, ਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ

ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਲਪਰਾਈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੌਪਸਲਿਪ ਨੇੜੇ ਕੋਝੀਕਾਮੁਥੀ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਚਿਨਨਾਥੰਬੀ, ਅਰਿਸੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਨ ਨਾਮਕ ਤਿੰਨ ਕੁਮਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥੋਂਡਾਮੁਥੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

