ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ TASS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੂਸ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ੍ਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ TASS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 71,817 ਹੈ। ਰੂਸੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਿਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਘਾਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਐਲਵੀਰਾ ਨਬੀਉਲੀਨਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ "ਰੂਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ" ਦੱਸਿਆ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਰ-ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਰੂਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 2,876 ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 22,631 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰੂਸ ਆਉਣਗੇ।
ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (2021-2024)
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼
|ਦੇਸ਼/ਸਾਲ
|2021
|2022
|2023
|2023
|ਚੀਨ
|33268
|36116
|49139
|62145
|ਭਾਰਤ
|5480
|8050
|14090
|36208
|ਵੀਅਤਨਾਮ
|10075
|17800
|24640
|25170
|ਤੁਰਕੀ
|22128
|16230
|12971
|11802
|ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ
|649
|837
|2764
|11358
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਰੂਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ
ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 2024 ਵਿੱਚ 156,600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 234,900 ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਰੂਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 14,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਤੰਬਾਕੂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਚੌਲ, ਮਸਾਲੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਰੂਸੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟਰਾਵਲਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮੂਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,500 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੂਸੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
