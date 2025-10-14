ETV Bharat / bharat

ਮਰਹੂਮ ਐਕਟਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਸੰਬਧ?

ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Who is Haryana DGP OP Singh
ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ (File Photos)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 14, 2025 at 11:43 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ?

ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਮਧੂਬਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ।

Haryana DGP OP Singh
ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੁਕਤ। (Haryana Government)

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ?

ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੁਮਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਜੀਜਾ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛੱਤਾਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ

ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PIE ਯਾਨੀ (Participation, Inclusion & Excellence) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Play for India ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ SPAT Sports Scholarship Programme ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ

ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ (2008) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ (2017) ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ?

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ (ਓਪੀ ਸਿੰਘ) 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

OP SINGH HARYANA DGP
SHATRUJEET SINGH KAPOOR
SPAT SPORTS SCHOLARSHIP PROGRAMME
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ
HARYANA NEW DGP

