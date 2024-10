ETV Bharat / bharat

ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਭਾਰਤ? ਜਾਣੋ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ - Does India have an Iron Dome

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 3 hours ago

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ (ਫਾਈਲ) ( ANI )