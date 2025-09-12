ETV Bharat / bharat

ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਲਾਪਤਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਯਾਂਗਥਾਂਗ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

Landslide in West Sikkim
ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2025 at 10:03 AM IST

ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ : ਗੰਗਟੋਕ ਦੇ ਯੰਗਥਾਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਰਿੰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗਿਆਲਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਸ਼ੇਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਐਸਪੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹਿਊਮ ਨਦੀ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੱਖਿਆ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੈਰਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮਰੀਨ ਕਮਾਂਡੋ (ਮਾਰਕੋਸ) ਦੁਆਰਾ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ 17,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਕੂਬਾ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਡਾਈਵਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਏਅਰ ਡਾਈਵਿੰਗ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਡਾਈਵਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਡਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਰਾਤ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਸਪੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਮਰੀਨ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਦੁਰਲੱਭ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਰਫੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਡਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਯੁੱਧ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਫੌਜਾਂ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

