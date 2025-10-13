ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਰੇਪ ਮਾਮਲਾ: "ਧੀ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ", ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 13, 2025 at 2:37 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਬਰਧਮਾਨ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ।
"ਇੱਥੇ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ..."
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
#WATCH | Paschim Bardhaman, West Bengal: Forensic team carry out investigation at the crime spot in Durgapur, where an MBBS student was allegedly gangraped yesterday. pic.twitter.com/xWEd6QQCty— ANI (@ANI) October 12, 2025
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
"ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ..."
ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।
#WATCH | Kolkata | On police action in Durgapur gangrape case, NCW Member Archana Majumdar says, " ... i had a conversation with my chairperson. she told me to take immediate suo moto cognisance of the case, reach the place, and meet the victim. i talked with the authorities... i… pic.twitter.com/1dhKETBtYV— ANI (@ANI) October 12, 2025
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਪਾਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 8:00 ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਹੋਸਟਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Kolkata | On police action in Durgapur gangrape case, NCW Member Archana Majumdar says, " ... i had a talk with sp and officer in charge of local ps... they said that they have identified five of them and arrested three. they will submit the chargesheet at the earliest.… pic.twitter.com/FEahQxVEUe— ANI (@ANI) October 12, 2025
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੰਜਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ" ਕਿਹਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੜੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ, NCW ਮੈਂਬਰ ਅਰਚਨਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"