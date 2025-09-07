ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ 300 ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਨਵੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ।
Published : September 7, 2025 at 7:57 PM IST
ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਵਾਹਨ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ
ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ, ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 300 ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕਾਰਾਂ
ਆਲਟੋ ਤੋਂ ਵੈਗਨਆਰ, ਵਿਟਾਰਾ, ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਵਿਕਟੋ ਤੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SDRF, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।