ETV Bharat / bharat

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ 300 ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਨਵੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ।

MARUTI CARS SUBMERGED IN WATER
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ 300 ਨਵੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read

ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ): ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ 300 ਵਾਹਨ ਡੁੱਬ ਗਏ।

ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ

ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ, ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 300 ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ 300 ਨਵੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ (ETV Bharat)
MARUTI CARS SUBMERGED IN WATER
ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ (ETV Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕਾਰਾਂ

ਆਲਟੋ ਤੋਂ ਵੈਗਨਆਰ, ਵਿਟਾਰਾ, ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਵਿਕਟੋ ਤੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਨਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

MARUTI CARS SUBMERGED IN WATER
ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ (ETV Bharat)
MARUTI CARS SUBMERGED IN WATER
ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕਾਰਾਂ (ETV Bharat)

ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SDRF, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

MARUTI CARS SUBMERGED IN WATER
ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

MARUTI CARS SUBMERGED IN WATERBAHADURGARH MARUTI CARS IN WATERਪਾਣੀ ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕਾਰਾਂMARUTI CARS SUBMERGED IN WATER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ

ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ VinFast VF 6 ਜਾਂ VF 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ? ਜਾਣੋ ਇਹਨਾਂ SUV ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.