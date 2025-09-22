ਇਹ ਸੇਬ ਖਾਣ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲ਼, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਜਾਣੋ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ
Published : September 22, 2025 at 1:35 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੌਰਭ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ
ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਸੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਬ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸੇਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ। ਚੋਲਾਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੌਰਭ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਦੋ ਬੂਟੇ
ਸੌਰਭ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਪਣੀ ਐਮਏ ਅਤੇ ਐਲਐਲਬੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਵਲਾ, ਅੰਬ, ਨਿੰਬੂ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਬੂਟੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।"
ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ?
ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੋ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਈ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 300 ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਸੌਰਭ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਲ
ਸੌਰਭ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਗੇ ਫਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੌਰਭ, ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ
ਫਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ
ਸੌਰਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਦੀ ਖੇਤੀ?
ਸੌਰਭ ਨੇ ਵਾਟਰ ਐਪਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹਨ- ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸੇਬ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲ਼। ਲੋਕ ਸੇਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"