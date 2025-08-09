Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ - WALL COLLAPSED ON SLUMS IN DELHI

ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ
ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2025 at 3:55 PM IST

1 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ (Etv Bharat)

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ, ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹਰੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਲੱਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਫਦਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਮਹਲਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਰਵਨ ਬਗਾਡੀਆ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਡੀਐਮਏ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ (Etv Bharat)

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ

ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ, ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹਰੀ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਲੱਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਫਦਰਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਮਹਲਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਰਵਨ ਬਗਾਡੀਆ ਵੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਡੀਐਮਏ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

WALL COLLAPSED ON SLUMS IN JAITPURDELHI WALL COLLAPSEDJAITPUR WALL COLLAPSEਝੁੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧWALL COLLAPSED ON SLUMS IN DELHI

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ?

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

EXPLAINER:ਤੁਹਾਡੇ MP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫੰਡ? ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.