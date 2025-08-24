ETV Bharat / bharat

'ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ...', ਜਦੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ... ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਹੱਸ ਪਾਏ ਸਾਰੇ - TEJASHWI YADAV RAHUL GANDHI

ਜਦੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

Voter Rights Yatra: Rahul Gandhi laughed when Tejashwi advised Chirag Paswan to get married
ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 24, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read

ਬਿਹਾਰ/ਅਰਰੀਆ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ - ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੱਸ ਪਏ।

"ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਾਂ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਵਾਬ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਜਸਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਇਸ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ।

ਲਾਲੂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਜੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ।' ਲਾਲੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

