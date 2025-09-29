'ਵਿਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ', ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

ETV Bharat / bharat

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

TAMIL NADU POLICE FIR
ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 10:14 PM IST

4 Min Read
ਚੇਨਈ/ਕਰੂਰ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸੀ ਆਨੰਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੀਟੀਆਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਰੂਰ ਟੀਵੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਥਿਆਜ਼ਗਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰਬਰ 855/25, ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 105, 110, 125(ਬੀ), ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 223, ਅਤੇ ਟੀਐਨਪੀਪੀਡੀਐਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਵੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਮਥਿਆਜ਼ਗਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਲੂਚਮੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 10,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਵੇਲਯੁਧਮਪਲਯਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਵੇਲੂਚਮੀਪੁਰਮ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੂਸੀ ਆਨੰਦ, ਸੀਟੀਆਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਥਿਆਜ਼ਗਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ...

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਕਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ, ਢੁਕਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਥੱਕ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।" "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਅੰਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ।"

