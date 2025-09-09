ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ?
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ NDA ਦੇ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
Published : September 9, 2025 at 12:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi arrives at the Parliament House to cast her vote for the Vice Presidential election.— ANI (@ANI) September 9, 2025
(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/zQy9yG4OIj
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 239 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਤ ਲਈ 391 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 425 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 239 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
#WATCH | Delhi: On Vice-Presidential Election 2025, Congress MP Renuka Chowdhury says, " we must understand why this situation arose. bjp quickly removed a vice president, and now everyone faces pressure to vote. i don't want to talk about other parties, but i will definitely… pic.twitter.com/rxH8FGwhvq— ANI (@ANI) September 9, 2025
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਵੋਟ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ: ਰੇਣੂਕਾ ਕੁਮਾਰ
2025 ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਆਰਐਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਐਸ ਇੱਕ ਤੇਲਗੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ? ਬੀਆਰਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ) ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਆਰਐਸ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leaves from the Parliament House after casting his vote for the Vice Presidential election.— ANI (@ANI) September 9, 2025
(Video: DD News) pic.twitter.com/Kic17Kdebj
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ: ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।