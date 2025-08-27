ETV Bharat / bharat

ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਵੈਨ, 5 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, 4 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ - GOOGLE MAPS TOOK CLOSED BRIDGE

ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ, ਵੈਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ। ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।

Google maps error cause accident
ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਵੈਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2025 at 12:30 PM IST

3 Min Read

ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਆਉਦੇ ਰਸ਼ਮੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੈਨ ਇੱਕ ਕਲਵਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ। ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Google maps error cause accident
ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਵੈਨ (ETV Bharat)

ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਲੋਕ

ਰਸ਼ਮੀ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੇਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਪਾਲਸਾਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨਾਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ ਭੋਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਨਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸੋਮੀ-ਉਪ੍ਰੇਦਾ ਕਲਵਰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਲਵਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ, ਇਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

Google maps error cause accident
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ

ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਰੁੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਥਾਣਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੇਵਲ, ਗੰਗਾਰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਭੂਲਾਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ

ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 9 ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਦਨ ਲਾਲ (25), ਸੋਹਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ (16), ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਲਾ (18), ਮਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਯਾਂਸ਼ (9 ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਯਾਂਸ਼ (9 ਮਹੀਨੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਮਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੰਦਾ (21), ਮਦਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ (25), ਮਦਨ ਦੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ੀ (4) ਅਤੇ ਹੇਮਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਰੂਥੀ (6) ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Google maps error cause accident
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਰੀਕੁੰਡੀਆ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਬਨਾਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮੀ-ਉਪ੍ਰੇਦਾ ਪੁਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾਪੁਰ, ਡੇਮਾਲੀ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਆਉਦੇ ਰਸ਼ਮੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੈਨ ਇੱਕ ਕਲਵਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ। ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Google maps error cause accident
ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਵੈਨ (ETV Bharat)

ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਲੋਕ

ਰਸ਼ਮੀ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੇਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਪਾਲਸਾਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨਾਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ ਭੋਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਨਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸੋਮੀ-ਉਪ੍ਰੇਦਾ ਕਲਵਰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਲਵਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ, ਇਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

Google maps error cause accident
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ

ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਰੁੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਥਾਣਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੇਵਲ, ਗੰਗਾਰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਭੂਲਾਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ

ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 9 ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਦਨ ਲਾਲ (25), ਸੋਹਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ (16), ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਲਾ (18), ਮਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਯਾਂਸ਼ (9 ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਯਾਂਸ਼ (9 ਮਹੀਨੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਮਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੰਦਾ (21), ਮਦਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ (25), ਮਦਨ ਦੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ੀ (4) ਅਤੇ ਹੇਮਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਰੂਥੀ (6) ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Google maps error cause accident
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਰੀਕੁੰਡੀਆ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਬਨਾਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮੀ-ਉਪ੍ਰੇਦਾ ਪੁਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾਪੁਰ, ਡੇਮਾਲੀ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

For All Latest Updates

TAGGED:

VAN STUCK IN WATER ON CULVERTGOOGLE MAPS ACCIDENTਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਵੈਨਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰGOOGLE MAPS TOOK CLOSED BRIDGE

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ!

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ! ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.