ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਆਉਦੇ ਰਸ਼ਮੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੈਨ ਇੱਕ ਕਲਵਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ। ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਲੋਕ
ਰਸ਼ਮੀ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੇਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਪਾਲਸਾਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨਾਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ ਭੋਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਨਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸੋਮੀ-ਉਪ੍ਰੇਦਾ ਕਲਵਰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਲਵਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ, ਇਹ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ
ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਰੁੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਥਾਣਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦੇਵਲ, ਗੰਗਾਰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਭੂਲਾਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ
ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 9 ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਦਨ ਲਾਲ (25), ਸੋਹਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ (16), ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਲਾ (18), ਮਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਯਾਂਸ਼ (9 ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਯਾਂਸ਼ (9 ਮਹੀਨੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਮਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੰਦਾ (21), ਮਦਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ (25), ਮਦਨ ਦੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ੀ (4) ਅਤੇ ਹੇਮਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਰੂਥੀ (6) ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਰੀਕੁੰਡੀਆ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਬਨਾਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮੀ-ਉਪ੍ਰੇਦਾ ਪੁਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾਪੁਰ, ਡੇਮਾਲੀ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।