ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਖੀਰਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਹਿਤ ਥਪਲਿਆਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਥਪਲਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ
ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਹਿਤ ਥਪਲਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ"। ਦੂਜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਥਪਲਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ"।
ਬਰਸਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ
ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ) 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਮੋੜਾ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਚਮੋਲੀ, ਚੰਪਾਵਤ, ਨੈਨੀਤਾਲ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਨਕੀ ਚੱਟੀ, ਪੁਲਮ ਸੁਮਦਾ, ਪੁਰੋਲਾ, ਬਾਰਾਹਟ ਰੇਂਜ, ਚਿਨਯਾਲੀਸੌਰ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ, ਲੋਹਾਘਾਟ, ਦੀਦੀਹਾਟ, ਮੁਨਸਿਆਰੀ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਖਟੀਮਾ, ਜਸਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ/ਤੀਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ/ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਉਥੇ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ PHP-1 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਲਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟਿਆ
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 6,700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਧਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਲਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮਲਬੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 300 ਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਿਆ ਖੇਤਰ ਲੱਗਭਗ 1.12 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ PHPA-1 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
- ਧਰਾਲੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਉਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ
ਧਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 6,700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੰਬਕਾਰੀ ਮੋਟਾਈ 300 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦ 1.12 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੋਰੇਨ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ-ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲਟਕਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਪੁੰਜ ਹੈ।
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ (ਬੱਦਲ ਫਟਣ) ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਹ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਢਲਾਣ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨਾਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖੜ੍ਹੀ ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਗਰੇਡੀਐਂਟ - ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੀ, ਸੀਮਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਨੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ-ਵੇਗ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਟੈਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭੂ-ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਦਰਭ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ/ਨਾਲਾ ਉੱਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਢਾਲ, ਸੀਮਤ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਚੀਰਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪੁੰਜ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।