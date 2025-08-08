ਉਤਰਾਖੰਡ: ਉਤਰਕਾਸ਼ੀ ਧਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
#WATCH | Uttarakhand | Efforts are underway to reconstruct the bridge connecting the highway to Harsil. Drone visuals from Gagnani. pic.twitter.com/20oh86NCrx— ANI (@ANI) August 8, 2025
ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਹਰਸਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਗਗਨਨੀ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖੋ।
ਧਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਕਿਊ
ਸੀਐਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ (ਵੀਰਵਾਰ) ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 274 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ੀਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Uttarkashi cloudburst incident | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami reviews the relief and rescue operations in Dharali on the second consecutive day. He gave necessary instructions to the officials on restoration of road, communication and electricity as well as food… https://t.co/2sfvmKBz8W pic.twitter.com/RVyd3Vwq2c— ANI (@ANI) August 8, 2025
ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਰੈਸਕਿਊ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱੜਿਕਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਧਰਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ MI-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 1.50 ਵਜੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ੀਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਭਟਵਾੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੀਰ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਲਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਟਲ, ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲਰਟ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਢਲਾਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਧਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਗਈਆਂ।
Since morning, Uttarakhand Police, SDRF, Fire Service, and ITBP teams have been continuously delivering relief materials to disaster-affected areas.— ANI (@ANI) August 8, 2025
Source: Uttarakhand Police pic.twitter.com/Bmma4gRQNH
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਟ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਧਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ PHP-1 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਧਾਰਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਲਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮਲਬੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 300 ਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਿਆ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 1.12 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।