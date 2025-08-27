ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ' ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
'ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚfਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ।'
'ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੱਡਾ'
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।'
'ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੱਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ'
"ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ," ਉਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ। "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਜੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।