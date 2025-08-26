ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
#WATCH | Washington DC | " ... i have stopped all of these wars. a big one would have been india and pakistan...", says us president donald trump.— ANI (@ANI) August 25, 2025
he also says, "the war with india and pakistan was the next level that was going to be a nuclear war... they already shot down 7 jets… pic.twitter.com/9O0tcYsmwk
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।" "ਇਹ ਜੰਗ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।"
'ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ-ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
'ਮੈਂ ਸੱਤ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ'
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੱਤ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump says, " ... of the 7 wars i stopped, 4 were because i had tariffs and trade and i was able to say, 'if you go fight and want to kill everybody, that is okay, but i am going to charge you each 100% tariff when you trade with us'.… pic.twitter.com/RGiyXONOw8— ANI (@ANI) August 25, 2025
'ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਗੰਭੀਰ'
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ"
ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
#WATCH | Washington DC | On being asked if there will be consequences if Russian and Ukrainian Presidents don't meet, US President Donald Trump says, " ... there will be great consequences... this war would have never taken place if i were president... we will see what happens… pic.twitter.com/FsSgVJ8gDg— ANI (@ANI) August 25, 2025
'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ'
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।