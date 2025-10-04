ETV Bharat / bharat

ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਪਰ ਹੌਂਸਲੇ ਵੱਡੇ, ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਬੌਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)
ਝਾਂਸੀ: ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਲਹਟੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੇਵਾਤੀਪੁਰਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਸੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੌਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਹੈਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਹੈਦਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, 50 ਸਾਲਾ ਜ਼ੈਦਾ ਬਾਨੋ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਖਦੀਜਾ ਖਾਤੂਨ (26), ਬੀਏ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਜ਼ਹੀਨ ਫਾਤਿਮਾ (21), ਬੀਐਸਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸਕਲੈਨ ਹੈਦਰ (18), ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਸਨੈਨ ਰਜ਼ਾ (13), ਅਤੇ ਨਰਜਿਸ ਖਾਤੂਨ (11), ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ​​ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਹਨ।

ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ (ETV Bharat)

ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਨ ਅਧਿਆਪਕ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਦੀਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।

"ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜ਼ੈਦਾ ਬਾਨੋ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕੁਝ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਅਨੇ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।" - ਖਦੀਜਾ ਖਾਤੂਨ

ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

ਉਹ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਖਦੀਜਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 40% ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ 80% ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

"ਲੋਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ "

ਸਕਲੇਨ ਹੈਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੱਦ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਟੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਪਾਹਜ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰੇਹਾਨ ਉਮਰ, ਜੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"- ਸਕਲੈਨ

ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਕਲੈਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ

ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਪਾਹਜ ਕਮੇਟੀ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਉਮਰ ਖਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਪਾਹਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਾਹਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

"ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕਲੈਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਲੈਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।" - ਰੇਹਾਨ ਉਮਰ

ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

ਸਕਲੈਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਰੇਹਾਨ ਉਮਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂ।" ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਲਈ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਕਲੈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।" - ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਿਮਦ, ਗੁਆਂਢੀ

ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

ਕੀ ਇਲਾਜ ਬੌਣੇਪਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਰਸੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਲਾਜ ਕੱਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।

ਬੌਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

