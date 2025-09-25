ETV Bharat / bharat

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ GST ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

GSTAT ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

GST Appellate Tribunal
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ GST ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Published : September 25, 2025 at 11:48 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ) ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 45 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 31 ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮੰਚ' ਵੱਲ ਕਦਮ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਈ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ

ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ - ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "GST ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। GST ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

GSTAT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

GSTAT ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

GSTAT GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

