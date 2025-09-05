ਵਿਨਾਇਕ ਧਾਮ ਬਣਿਆ ਘਰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ 8000 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ

ਉਜੈਨ ਦੇ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਨਾਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦੇਵਤਾ।
Published : September 5, 2025 at 10:03 PM IST
ਉਜੈਨ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਵੰਤਿਕਾ ਉਜੈਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਗੁਦਰੀ ਚੌਰਾਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 14/18 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8000 ਮੂਰਤੀਆਂ
ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 8000 ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਭਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ਼
ਦਰਅਸਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਾਇਕ
ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਾਇਕ ਰੱਖਿਆ।
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ
ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਪਿੱਤਲ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਬਾਂਸ, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਗਣੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ।" ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਜੈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ 1 ਮੰਜ਼ਿਲਾ
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।'' ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਸਪਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ''ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਜਾਨਨ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀ।''