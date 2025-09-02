ਬਿਹਾਰ/ਬਕਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਹੀਵਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ 35 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
"ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" - ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਹੀਵਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਟੋਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ੁਨ ਮਹਤੋ (35 ਸਾਲ) ਦਾ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੂਰੁ ਹੋ ਗਈ।
बक्सर जिलान्तर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहिबर गांव में भोजन विषाक्तता के कारण एक ही परिवार के 02 सदस्य की दुखद मृत्यु हो गयी एवं अन्य 05 सदस्य ईलाजरत है।— Buxar Police (@Buxarpolice) September 2, 2025
1/2@bihar_police @IPRDBihar #HainTaiyaarHum pic.twitter.com/5bTprouFN6
5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਸਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ੁਨ ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ (5 ਸਾਲ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ
"9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ
ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖਾਣਾ?
ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਤਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਦਹੀਵਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਸਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
"ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।" - ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਪਾਸਤਾ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਜਾਂ ਸੂਜੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਤਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਟਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਤਾ ਬਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਸਤਾ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।