ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ! ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ 2 ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ

ਐਚਪੀਯੂ ਦੇ ਪੀਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

TWO ANSWER SHEETS OF SAME STUDENT
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 7, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
ਊਨਾ/ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਊਨਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਊਨਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਊਨਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪੇਪਰ ਲਈ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

TWO ANSWER SHEETS OF SAME STUDENT
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਊਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ (OFFICE ORDER)

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਊਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਦੋ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਐਚਪੀਯੂ ਦੇ ਊਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ "ਰੀਅਪੀਅਰ" ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ "ਰੈਗੂਲਰ" ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਊਨਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

