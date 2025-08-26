ਮੇਸ਼- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ।
ਟੌਰਸ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੋ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਰਕ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ।
ਸਿੰਘ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਰਹੋਗੇ। ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਲਾ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਰਪੀਓ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।
ਧਨੁ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਮਕਰ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੁੰਭ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਗੇ।
ਮੀਨ- ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।