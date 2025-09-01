ETV Bharat / bharat

ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ, ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ - TRAIN CANCELLED

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Trains from Jammu cancelled
ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2025 at 10:23 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਠੂਆ-ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ-17 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 52 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Trains from Jammu cancelled, traffic on tracks disrupted
ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ (Indian Railways)

ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ, ਊਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Trains from Jammu cancelled, traffic on tracks disrupted
ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ (Indian Railways)

ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ

ਊਧਮਪੁਰ-ਭਾਵਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (19108), ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ-ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (16318), ਸਰਵੋਦਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12476), ਉੱਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (12446) ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12920) ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਤਵੀ-ਪੁਣੇ ਜੇਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (11078), ਜੰਮੂ-ਵਾਰਾਨਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12238), ਜੰਮੂ-ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (12426), ਜੰਮੂ-ਹਾਵੜਾ ਹਿਮਗਿਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12332), ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (22462) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ-ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਅਤੇ 2248)

ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ ਰਾਜਧਾਨੀ (12425), ਕੋਲਕਾਤਾ-ਜੰਮੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (13151), ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਸ-ਸਾਂਬਰ (12471 ਸਵਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ), ਗੋਰਖਪੁਰ-ਅਮਰਨਾਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12587) ਅਤੇ ਸੀਲਦਾਹ-ਜੰਮੂ ਹਮਸਫ਼ਰ (22317) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

