ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗੀ ਗੋਲੀ, ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗੀ ਗੋਲੀ, ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : September 21, 2025 at 5:12 PM IST
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ(ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਝਗੜਾ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਖੁੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।'
ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਹੋਟਲ ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋਕਿ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸਹੀ ਕੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜ ਗਏ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਾਗ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"