ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ

ਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।

VICE PRESIDENT ELECTION
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (FIle Photo)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 9:24 PM IST

ਸੰਤੂ ਦਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 782 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ) ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 66 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ

ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 782 ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ) ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।" ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ F-101, ਵਸੁਧਾ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ

ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ EVM ਦੀ।" ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (RO) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ RO ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਨਿਰੀਖਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।"

ਕੀ ਹੈ ਤਾਕਤ

ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 293 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 234 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 132 ਅਤੇ 77 ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ।

CP RADHAKRISHNANB SUDERSHAN REDDYਨਵਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਐਨਡੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨVICE PRESIDENT ELECTION

