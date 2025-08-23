ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬੁਲੰਦ, ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਥ - RASHIFAL 23 AUGUST 2025

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰੇਗਾ।

RASHIFAL 23 AUGUST 2025
ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬੁਲੰਦ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 23, 2025 at 6:17 AM IST

ਮੇਖ- ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।

ਟੌਰਸ- ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ- ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਕਰਕ - 23 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਿੰਘ- 23 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ- ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਟੀਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਧਨੁ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ।

ਮਕਰ- ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵਧਣਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁੰਭ - 23 ਅਗਸਤ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ, ਰੋਮਾਂਸ, ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮੀਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇਪਣ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

