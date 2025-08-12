ETV Bharat / bharat

ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਅੱਜ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਜਰੀ ਵਰਤ, ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ - AAJ DA PANCHANG

ਭਾਦਰਪਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ।

Today Panchang
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਜਰੀ ਤੀਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

12 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  3. ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
  5. ਯੋਗ: ਸੁਕਰਮ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾਭਾਦ੍ਰਪਦਾ
  7. ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਟੀ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੁੰਭ
  9. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕਰਕ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:14 ਵਜੇ
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 07:14 ਵਜੇ
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 08:59 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 08:38 ਵਜੇ
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:59 ਤੋਂ 17:36 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਡ: 11:06 ਤੋਂ 12:44 ਤੱਕ

ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਪੂਰਵਭਾਦਰਪਦ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਰਾਹੂ ਕਾਲ 15:59 ਤੋਂ 17:36 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

